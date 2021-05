Bientina, scontro frontale tra due auto: due giovani in ospedale

I due ragazzi, entrambi residenti a Bientina, hanno riportato vari traumi. L'incidente in località Quattro Strade

Incidente stradale nel tardo pomeriggio del 1° maggio in via del Monte Est, località Quattro Squadre, nel comune di Bientina. Due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto è intervenuto il 118 che ha attivato l'elisoccorso Pegaso che non ha però potuto accettare la missione a causa delle avverse condizioni meteo. Due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa: un ragazzo di 21 anni e uno di 19 anni, entrambi di Bientina, che hanno riportato vari traumi.

Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri.