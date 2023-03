Incidente stradale a Bientina: un ferito

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, 28 febbraio, intorno alle 19:00, in va Manetti a Bientina. L'incidente ha visto coinvolte quattro auto e un camion che, per cause da accertare, si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cascina che hanno soccorso l'occupante di una delle auto e lo hanno affidato alle cure del 118, giunto con un'ambulanza India della Misericordia di Montecalvoli.