Forte botto a Cascina: incidente fra più auto sulla Tosco-Romagnola

Un brutto incidente stradale si è verificato ieri sera, 3 marzo, in via Tosco-Romagnola a Cascia. Lo schianto, avvertito da molti residenti, è avvenuto intorno alle ore 19.30 all'altezza di via Civoli di Sotto. A venire coinvolte sono state in particolare tre auto: tre feriti sono stati infatti estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Sono state 4 le ambulanze del 118 attivate in codice rosso.

La dinamica dell'accaduto resta da chiarire. Alla base del sinistro sembra possa esserci stata la velocità sostenuta. Un'auto ha finito la sua corsa contro un palo, dopo una carambola con altri due mezzi.