Ha sbattuto in modo violento la testa, dopo essere caduto mentre viaggiava in monopattino. L'ipotesi emersa in prima battuta riguardava il possibile coinvolgimento di un altro mezzo nell'incidente, poi il quadro dei rilievi della Polizia Municipale farebbe pensare a una dinamica avvenuta in autonomia. Come sono andati i fatti precisamente resta da stabilirsi, purtroppo intanto la vittima, un 34enne, resta ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Cisanello.

L'incidente è avvenuto ieri, 9 dicembre, a Pontedera, in via Alberto Carpi. L'uomo era da poco uscito dal suo posto lavoro, poco distante: l'allarme è stato lanciato dai colleghi che lo hanno trovato a terra. Subito sono intervenuti l'automedica di Pontedera e l'ambulanza Bravo. Il paziente aveva quasi perso conoscenza per l'impatto con l'asfalto. Il trasporto d'urgenza al Pronto Soccorso è avvenuto in codice rosso.