Cade dallo scooter per l'impatto con un cinghiale e viene investito da un'auto: morto 30enne

Incidente mortale nella notte fra sabato e domenica sulla via Livornese in zona Cenaia, nel comune di Crespina Lorenzana. Luciano Carbonaro, 30 anni, operatore sanitario a Pisa, ha perso la vita a seguito di una caduta dallo scooter causata dal passaggio sulla strada di un cinghiale. Sul caso indagano i Carabinieri di Pontedera.

Secondo la ricostruzione al vaglio degli inquirenti, che proseguono gli accertamenti per capire esattamente la dinamica dei fatti, Carbonaro stava procedendo a bordo del suo mezzo in direzione Ponsacco quando, intorno a mezzanotte e un quarto, ha trovato davanti a sé l'animale. L'impatto ha fatto finire a terra il giovane. Poco dopo è sopraggiunta un'altra auto che ha travolto la vittima. Il medico dell'ambulanza giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.