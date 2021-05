Camion contro auto a Calcinaia: morta una donna

L'incidente è avvenuto dopo le ore 16 in via Marco Polo

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 24 maggio, a Calcinaia: in via Marco Polo un camion ed un'auto si sono scontrati. Secondo le prime informazioni a bordo della macchina viaggiava una donna che purtroppo nel sinistro ha perso la vita. Tutta da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre la persona dall'abitacolo, tuttavia i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.