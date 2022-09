Camion fuori carreggiata con perdita di carico: rallentamenti e code in Fi-Pi-Li

Un incidente stradale sulla Fi-Pi-Li ha causato nel primo pomeriggio di oggi, 14 settembre, rallentamenti e code di circa 2 chilometri tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. Secondo quanto si apprende, intorno alle 13.30, un mezzo pesante è uscito dalla carreggita ed ha perso il carico. Si trovava al km 38 direzione mare, prima dello svincolo di Santa Croce sull'Arno. Attuata l'uscita obbligatoria a San Miniato per gli utenti che viaggiano in direzione mare.

Avr è intervenuta per le operazioni di ripristino, insieme ai Vigili del Fuoco. Potrebbero essere richieste diverse ore. E' consigliabile utilizzare in alternativa la viabilità locale per le piccole/medie percorrenze e l'Autostrada A11 (Firenze Mare) per le lunghe percorrenze (Firenze-Pisa).