Camion si intraversa sulla Fi-Pi-Li a Montopoli: traffico bloccato

Un autoarticolato che taglia in due la carreggiata, bloccando il traffico. E' successo sulla Fi-Pi-Li oggi 29 aprile intorno alle ore 12, all'altezza dell'uscita per Montopoli, direzione Livorno. Secondo quanto ricostruito il conducente del mezzo pesante ha avuto un lieve malore. E' stato soccorso e non è in pericolo di vita. Non si sono registrati incidenti ulteriori.

Il disagio più grande è quello dei viaggiatori, per le code che ben presto si sono formate. Alle ore 12.50 la circolazione è ancora interrotta, con uscita obbligatoria prevista a Santa Croce sull'Arno. La Polizia Stradale è all'opera per seguire le operazioni di spostamento del camion in corso di esecuzione.