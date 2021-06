Pomarance, camion si ribalta sulla Sarzanese: grave il conducente

Un camion si è ribaltato nel primo pomeriggio di oggi, 3 giugno, a Pomarance, mentre viaggiava lungo la strada regionale Sarzanese 439. Il conducente è stato trasportato in codice rosso per politrauma all'ospedale di Siena con l'elisoccorso. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti la Misericordia di Pomarance e la Misericordia di Castelnuovo Val di Cecina medicalizzata. Per estrarre dall'abitacolo l'uomo ha operato la squadra dei Vigili del Fuoco di Saline di Volterra.

Il mezzo pesante trasportava materiale inerte. Sul posto per i rilievi e capire la dinamica degli eventi sono intervenuti i Carabinieri.