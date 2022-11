Camion taglia la carreggiata e finisce nel parcheggio del supermercato

Pericoloso incidente stradale stamani, 18 novembre, poco dopo le ore 5, sulla via Aurelia all'ingresso sud di Pisa, non lontano dalla rotatoria di via Livornese. Un camion, proveniente da Livorno, per cause in corso di accertamento, è uscito dalla carreggiata, saltando la barriera in cemento newjersey e finendo la sua corsa nel parcheggio del vicino supermercato. La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, con l'autogru, è intervenuta per la rimozione del mezzo pesante ed il ripristino della viabilità. Il conducente del veicolo, un 58enne, è stato affidato alle cure del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo.