Uno schianto forte, che ha causato una pioggia di calcinacci a terra e coinvolto un'auto che stava sopraggiungendo. Non ci sono stati feriti, ma il danno al cavalcavia di Coltano è in tutta evidenza importante, tanto che Anas ha provveduto a chiudere la strada statale 1 Aurelia dal km 329,450 al km 329,550. Al pari, in attesa delle verifiche strutturali già avviate dai tecnici dell'ente nazionale, anche la Provincia di Pisa ha provveduto con ordinanza a chiudere il correlato collegamento della SP58.

A causare l'incidente è stato, intorno alle ore 16 di oggi, 27 luglio, un mezzo pesante che viaggiava sull'Aurelia trasportando un escavatore, posizionato sopra il proprio carrellone. Purtroppo il carico è risultato essere troppo alto per passare indenne: la parte alta della ruspa ha finito per colpire con forza l'impalcato del ponte, che è stato spaccato, fino a lasciare esposti i cavi d'acciaio della struttura. Nel mentre stava sopraggiungendo un'auto che è stata investita dai detriti, senza fortunatamente riportare gravi conseguenze.

Sul posto oltre ai tecnici sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa, le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale. Per la riapertura della viabilità adesso si dovranno attendere gli esiti delle analisi di stabilità ed il ripristino delle condizioni di sicurezza, operazioni di competenza dell'Anas, società proprietaria del cavalcavia, in gestione alla Provincia di Pisa.