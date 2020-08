Fauglia, ciclista contro un trattore: è grave

Ciclista investito questa mattina a Valtriano di Fauglia, nei pressi del negozio di arredamento Londi e Gradi. A travolgerlo un trattore agricolo.

Sul posto è intervenuta la Pubblica Assistenza di Collesalvetti che ha trasportato il ciclista, rimasto cosciente, al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno in codice rosso per trauma al rachide.

Sul posto i Carabinieri per la ricostruzione della dinamica del sinistro.

