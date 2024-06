L'investimento avvenuto ieri di un ciclista da parte di un'auto in via Ulisse Dini, la strada che congiunge San Giuliano Terme a Pisa, accende i riflettori sulla sicurezza della strada. Ad intervenire sulla questione è Fiab Pisa.



"L'esatta dinamica dell'incidente non è ancora nota, ma l'esito sì: il ciclista è stato portato d'urgenza in ospedale in codice rosso, e la prognosi è riservata. Al solito, le conseguenze di quello che viene troppo spesso considerato come un 'banale incidente' sono estremamente gravi per gli utenti più vulnerabili - sottolineano da Fiab - questo episodio riporta alla ribalta il problema della sicurezza sulla strada, e in particolare rende evidente l'urgenza di realizzare percorsi sicuri che permettano a chi si sposta in bici (o anche a piedi), di potersi muovere in sicurezza".



"A questo proposito vogliamo ricordare che, incredibilmente, ancora manca un collegamento ciclabile protetto tra Pisa e San Giuliano; questa mancanza non solo aumenta i pericoli per chi pedala, ma rappresenta un grave freno all'uso della bici per gli spostamenti quotidiani - proseguono dall'associazione per la mobilità sostenibile - ricordiamo che Pisa e San Giuliano distano pochi chilometri e la presenza di una infrastruttura ciclabile di qualità renderebbe la bicicletta (magari anche elettrica) il mezzo più competitivo per gli spostamenti tra i due comuni".