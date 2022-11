Ciclisti investiti sull'Aurelia, identificato il guidatore: denunciato 25enne

Rapide indagini e chi era alla guida dell'auto che domenica mattina ha investito 3 ciclisti sull'Aurelia è stato identificato. Si tratta, secondo quanto riscontrato dalla Squadra Volanti della Polizia di Pisa, di un 25enne italiano di Torre del Lago.

I fatti sono avvenuti nella mattinata del 20 novembre scorso, tra Migliarino e Torre del Lago. I poliziotti in breve tempo sono risalti al proprietario dell'autovettura, una berlina di colore bianco intestata ad un artigiano della provincia di Pisa. I successivi approfondimenti hanno consentito di verificare che l'auto era in quel momento in uso ad un conoscente; il proprietario ha in seguito confermato quanto riscontrato dagli inquirenti.

Il 25enne è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di fuga ed omissione di soccorso dopo aver provocato un sinistro stradale, nonché per lesioni personali. Dei tre ciclisti feriti, uno solo è ancora in osservazione in ospedale a Camaiore, ma comunque in discrete condizioni di salute.