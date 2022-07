Cisterna di farina si ribalta in Fi-Pi-Li a Pontedera: traffico a rilento

Nuovo grave incidente in superstrada Fi-Pi-Li questa mattina, intorno alle 5, con rilevanti conseguenze negative per il traffico. Nei pressi dell'uscita di Pontedera un'autocisterna contenente farina si è ribaltata, intraversandosi per buona parte della carreggiata e finendo sopra il separatore di cemento. Anche un'altra auto, che stava sopraggiungendo, ha finito per colpire il mezzo pesante non potendolo più evitare. Secondo le prime informazioni il guidatore della macchina è rimasto illeso, mentre invece l'autista è stato estratto dai Vigili del Fuoco e affidato alle cure del 118. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

La circolazione è proceduta su una sola corsia di marcia per entrambe le direzioni. Sul posto operano i Vicili del Fuoco di Pisa, Cascina e Pontedera, per la messa in sicurezza con la gru. Sarà necessario bloccare l'intera strada per completare le operazioni, dopo circa le ore 9 e per il solo tempo necessario, e ciò impatterà ancora sulla formazione di code.

'Muoversi in Toscana', pagina regionale dedicata alla viabilità, specifica alle ore 9.30 che la risoluzione dell'incidente tra Montopoli e Pontedera al km 48+800 "impegnerà diverse ore pertanto per spostamenti tra Pisa e Livorno si consiglia utilizzo autostrada A11. Il tratto è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni e ci sono 7 km di coda in direzione mare tra San Miniato e Montopoli e 4 km di coda in direzione Firenze tra Pontedera ovest-Ponsacco e Montopoli".