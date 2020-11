Inferno in Fi-Pi-Li, cisterna che trasporta combustile a fuoco

Traffico bloccato dalle 7 di questa mattina, venerdì 6 novembre, lungo la superstrada Fi-Pi-Li per una cisterna in fiamme, al km 32 tra gli svincoli di Empoli e San Miniato, direzione mare. La cisterna trasportava combustibile quindi si sono levate alte fiamme e un denso fumo nero si è diffuso nella zona. Chiuso il tratto della superstrada in entrambe le direzioni, mentre si registrano diversi chilometri di coda. Sul posto i Vigili del fuoco di Pisa, Firenze, Empoli, Petrazzi, Pontedera e Santa Croce sull'Arno, oltre ad un mezzo del Comando di Prato e i nuclei NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei Comandi di Firenze e Pisa. Non ci sarebbero vittime ne' feriti. Le fiamme sono state domate.

Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli invita i cittadini delle zone San Miniato Basso, Isola, Roffia, La Scala e Ponte a Elsa a tenere le finestre chiuse.

Video Facebook

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In aggiornamento

Gallery