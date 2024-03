Cisterna ribaltata alla rotatoria a Peccioli

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Ancora una cisterna ribaltata sulle strade pisane, dopo l'incidente della scorsa settimana lungo la superstrada Fi-Pi-Li, che ha provocato pesanti disagi alla viabilità, e la cisterna ribaltata a Volterra lo scorso 5 marzo.

Questa mattina, 11 marzo, un'altra autocisterna, che trasportava percolato, è finita su un fianco in corrispondenza di una rotatoria lungo la Sp 64 via della Fila, nel comune di Peccioli, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli. L'autista del mezzo pesante è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pisa per la messa in sicurezza dell'area mediante contenimento di una parte di percolato fuoriuscito dalla cisterna dopo l'incidente. Sul posto anche Arpat e Polizia locale.