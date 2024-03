Una cisterna contenente percolato proveniente dalla discarica di Pomarance è rimasta coinvolta in un incidente stradale, oggi 5 marzo, sulla SS439 nel comune di Volterra. La dinamica del sinistro è ancora da accertare, non risultano al momento coinvolti altri mezzi o feriti. Il mezzo pesante ha finito per ribaltarsi al lato della carreggiata. Erano circa le ore 10 di mattina.

La Squadra Vigili del Fuoco del Distaccamento di Saline di Volterra ha provveduto alla messa in sicurezza della cisterna, scongiurando possibili rilasci di sostanze nel terreno e nel reticolo minore. Dalla sede centrale dei pompieri Pisa si è diretto sul luogo dell'incidente anche il Nucleo NBCR (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico), che ha contribuito e assistito durante tutte le fasi di travaso del percolato in un'altra cisterna. La rimozione del veicolo è ancora in corso nel tardo pomeriggio, dovrebbe concludersi in serata. Sul posto per rilievi e gestione della viabilitò presenti i Carabinieri.