Fa un incidente in auto, era sotto l'effetto di droga e alcol: denunciato 22enne

I Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno denunciato in stato di libertà un 22enne per il reato di guida di veicoli in stato di alterazione psico-fisica. Il giovane, la notte del 17 novembre, ha avuto un incidente stradale mentre era alla guida della sua autovettura, senza coinvolgere altri utenti della strada. Sul posto sono intervenuti i militari della frazione di Cascina, mentre il conducente è stato trasportato in ospedale. Le contestuali analisi richieste al presidio ospedaliero hanno oggi consentito di appurare che il 22enne guidava in stato di ebbrezza alcolica, oltre ad avere assunto sostanze stupefacenti.