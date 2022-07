Incidente stradale in Fi-Pi-Li: muore in moto dopo lo scontro con un capriolo

Alcuni automobilisti di passaggio, intuita la gravità della situazione, hanno subito chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i volontari della Svs con il medico del 118 che ha iniziato le manovre di rianimazione. Purtroppo però dopo aver provato in tutti i modi a salvare la vita al motociclista, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia è intervenuta la Polizia Stradale per deviare il traffico e ricostruire la dinamica dell'accaduto.