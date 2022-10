Grave incidente stamani, 19 ottobre, poco prima delle ore 12. Una donna di 77 anni, secondo le prime informazioni, è stata investita in via dell'Aeroporto a Pisa. L'anziana è stata portata in gravi condizioni all'ospedale Cisanello dai mezzi di soccorso. Sul posto anche le forze dell'ordine per accertare la dinamica dei fatti.