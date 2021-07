Una donna di 67 anni è finita in ospedale a Cisanello in codice rosso perché, secondo le prime informazioni, è stata investita nei pressi della rotatoria di Viale Europa. Erano da poco passate le ore 14. Sul posto per i soccorsi ed il trasporto d'urgenza l'automedica di Pontedera e della Pubblica Assistenza di Pontedera.