Tragedia a Porta a Mare: muore in bicicletta investita da un'auto

Dramma nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 ottobre, in via Porta a Mare a Pisa. Una donna è morta dopo essere stata travolta da un'auto mentre stava transitando in sella ad una bicicletta. Sul posto, oltre alla Polizia Municipale, è intervenuto il 118 che ha tentato i soccorsi, ma per la signora, una tedesca di 60 anni, non c'è stato niente da fare.

La strada è stata a lungo chiusa al traffico.