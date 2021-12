Incidente stradale a Casciana Terme - Lari: morta una donna

Incidente stradale mortale intorno all'una di oggi, 16 dicembre, lungo via del Commercio, tra Ponsacco e La Capannina (Casciana Terme Lari). Uno scontro frontale con il coinvolgimento di tre vetture è costato la vita ad una donna che viaggiava in auto con due bambini rimasti feriti in maniera grave. Nell'incidente, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasta ferita anche una quarta persona.

Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso Pegaso.

Sul posto le ambulanze del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia Municipale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Notizia in aggiornamento