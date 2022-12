Tragedia in via San Giovanni Bosco: muore travolta da un'auto mentre attraversa la strada

Dramma domenica sera, 11 dicembre, in via San Giovanni Bosco a Pisa dove una donna è morta dopo essere stata travolta da un'auto. La vittima è una 63enne di origini ucraine che, secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia municipale, stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali. L'auto che sopraggiungeva, probabilmente complice anche l'oscurità, non ha visto la signora. Dopo l'impatto il conducente si è fermato e si è reso conto di cosa era successo.



Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Pubblica assistenza di Pisa per i soccorsi. I sanitari hanno trovato la donna a terra, incosciente. Immediato il trasporto in ospedale ma la situazione era grave e la 63enne è morta poco dopo al Pronto soccorso.