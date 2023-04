Schiacciata contro il muro dall'auto in pendenza: donna in ospedale

Drammatico episodio questa mattina, 6 aprile, intorno alle 9, nei dintorni di Fauglia dove una donna di 67 anni era scesa dall'auto per aprire un cancello. Il veicolo, in pendenza, si è mosso e lo sportello aperto ha agganciato la signora che è rimasta compressa tra l'auto stessa e il muro di cinta.



Sono così intervenuti i Vigili del fuoco per liberare la donna che è stata portata al Pronto soccorso di Pisa da un'ambulanza del 118 con medico a bordo. La donna era comunque vigile, orientata e non in pericolo di vita.