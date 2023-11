Un incidente stradale si è verificato ieri sera, 13 novembre, sulla Tosco-Romagnola nel Comune di Pontedera. Erano circa le 23 quando un'auto è uscita dalla carreggiata per finire a sbattere contro un albero. Secondo le prime informazioni il conducente, un 54enne italiano, avrebbe fatto tutto da solo. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi o persone. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale Lotti. Oltre all'ambulanza del 118, sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco di Pisa, che hanno messo in sicurezza la macchina e i luoghi circostanti. Per i rilievi del caso hanno operato i Carabinieri.