Nella prima mattinata di oggi, 23 maggio, un incidente stradale si è verificato in via della Francesca SP 5, nel Comune di Santa Maria a Monte. Nel sinistro sono stati coinvolti due veicoli con tre persone rimaste ferite. Per una di esse è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per l'estrazione dall'abitacolo. Gli operatori hanno quindi messo in sicurezza le auto e i luoghi dove si è verificato lo scontro. Sul posto i Carabinieri per i rilievi.