Incidente in Fi-Pi-Li tra Pontedera Ovest e il bivio Pisa-Livorno: traffico bloccato per un'ora

Parte male il fine settimana per la viabilità della superstrada Fi-Pi-Li. Dalle 8 circa un incidente stradale tra Pontedera Ovest e il bivio Pisa-Livorno, in direzione Livorno, ha causato il blocco del traffico. Secondo le prime informazioni un mezzo pesante ed un'auto si sono scontrate, con una persona ferita. E' stato chiuso per circa un'ora il tratto tra Pontedera Est e Pontedera Ovest.

Ben presto si sono formate le code di auto, che alle ore 9 avevano raggiunto gli 8 chilometri fra Montopoli Valdarno e appunto il bivio Pisa-Livorno. La strada è stata riaperta, ma con il flusso di persone dirette verso il mare la risoluzione comporta tempi più lunghi.