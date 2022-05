Incidente in Fi-Pi-Li a San Miniato: auto ribaltata e traffico bloccato

Uno scontro fra due vetture, con una di esse che si è ribaltata. Nuovi disagi in Fi-Pi-Li, oggi 2 maggio, nel pomeriggio a partire dalle ore 16 circa. Nel tratto fra Santa Croce sull'Arno e San Miniato, a circa due chilometri da quest'ultimo in direzione Firenze, il sinistro stradale ha causato l'interruzione del traffico per oltre un'ora. Coinvolte nell'incidente 4 persone, non ci sono feriti gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza delle macchine, il 118 e la Polizia Stradale. Alle 17 era ancora fissata l'uscita obbligatoria a Santa Croce. La coda ha raggiunto ben presto i 7 chilometri.