Era stato investito domenica scorsa, 13 agosto, da un'auto in zona stazione a Pisa. La corsa in ospedale dove in meno di un giorno è deceduto: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. La vittima è Salvatore Genova, 80 anni, noto nella comunità religiosa del Cottolengo come Fratel Pietro.

L'automobilista che lo ha investito è indagato per omicidio stradale.