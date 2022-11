Fuggì dopo aver provocato un incidente: rintracciato e denunciato

Denunciata dai Carabinieri della Compagnia di Pisa, al termine di attività d’indagine, una persona per il reato di fuga dopo aver causato un incidente stradale con feriti.

Nel dettaglio la persona denunciata, alla metà dello scorso mese di ottobre, in corrispondenza di un incrocio a Pisa, non ha dato la precedenza ad un altro veicolo che proveniva nel senso di marcia opposto, provocando uno scontro frontale, a seguito del quale il conducente dell’altro mezzo

rimaneva ferito.

Subito dopo aver causato l’incidente, la persona denunciata è fuggita facendo perdere le proprie tracce.

I militari intervenuti sul posto hanno così avviato una accurata attività d’indagine, al termine della quale il conducente dell'auto in fuga è stato identificato quale responsabile del sinistro stradale e pertanto denunciato.