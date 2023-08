Scontro autocarro-scooter: muore 39enne

Dramma nel pomeriggio di domenica 6 agosto in via Livornese a La Vettola. Uno scontro tra un autocarro e uno scooter è costato la vita al conducente del mezzo a due ruote. L'uomo, Giacomo Pantani, 39 anni pisano, dipendente di un supermercato, è apparso subito in condizioni disperate ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello dove è morto poco dopo: troppo gravi i traumi riportati nel violento impatto.

Sul posto oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.