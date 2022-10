Incidente e tasso di alcol oltre il doppio consentito: patente ritirata

Alle ore 3.50 di stamani, 13 ottobre, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Pisa è dovuta intervenire in via Aurelia, all'altezza del km 336, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'unica autovettura, una Mini Cooper, guidatada un 25enne pisano. Il giovane è stato sottoposto alla prova etilometrica: il risultato ha mostrato un tasso di alcol nel sangue pari a oltre il doppio dei limiti consentiti. I poliziotti hanno provveduto come stabilito dalla legge a ritirargli la patente di guida ed a segnalarlo alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza.