Incidente stradale nei pressi di Ikea: feriti anche due bambini

Via Aurelia Sud

Incidente stradale intorno alle 13.30 di oggi, 13 agosto, in via Aurelia Sud, di fronte a Ikea, direzione Pisa. Nell'impatto sono rimasti feriti un adulto e due bambini. Tutti e tre sono stati trasportati in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Cisanello. Uno dei due piccoli ha riportato trauma cranico facciale e di arto superiore. Sul posto sono intervenute la medicalizzata della Misericordia di Pisa e due ambulanze ordinarie di cui una della Pubblica Assistenza di Livorno e una di Collesalvetti.