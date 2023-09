Stamattina, intorno alle 10, un tragico incidente è avvenuto sull'Autostrada A1, tra Fidenza e Fiorenzuola d’Arda, in direzione Milano. Nel sinistro, dall’esito tragico, sono rimasti coinvolti un autobus, un furgone e un tir. Nel violento impatto ha perso la vita l'autista del bus dell'agenzia Sissi Viaggi di Pisa Raffaele Leoncini, originario di Pontedera, mentre il conducente del furgone, un 62enne tedesco, ha riportato ferite gravi. I passeggeri del bus e l'autotrasportatore del tir, invece, sono rimasti illesi.

L'incidente si è verificato in provincia di Piacenza, precisamente all'altezza di Chiaravalle, una frazione del comune di Alseno. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante diretto verso Milano ha improvvisamente perso uno pneumatico. Il conducente ha cercato di accostare nella corsia di emergenza, ma purtroppo è sopraggiunto il tir. Il tentativo di evitare l'ostacolo da parte del tir ha portato a un impatto che coinvolto anche il bus e il furgone.

L'urto è stato così violento che sia l'autista del bus, un uomo di 49 anni, sia il conducente del furgone sono rimasti incastrati: per liberarli è stato necessario un lungo e delicato intervento da parte dei vigili del fuoco di Fidenza. Nel frattempo, sono stati inviati due elicotteri di soccorso, da Brescia e da Parma, l’auto infermieristica di Fidenza e l’ambulanza infermieristica in postazione a Pontetaro, per garantire cure mediche immediate.

Purtroppo, il quadro clinico dell'autista del bus è apparso subito molto grave, con una gamba intrappolata tra le lamiere, e successivamente, nonostante gli sforzi dell'équipe medica, l'uomo ha avuto un arresto cardiaco e il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Nel frattempo, il conducente del furgone ferito ha subito diversi traumi. Una volta stabilizzato, è stato trasportato in volo dall'elisoccorso di Brescia all'Ospedale Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato in condizioni gravi nel reparto di Rianimazione.

Per consentire le operazioni di soccorso e per permettere l’atterraggio delle due eliambulanze sulla sede autostradale, il traffico è stato bloccato sia nella corsia interessata dall’incidente che in quella opposta, si sono così formati quasi nove chilometri di coda in entrambe le direzioni. Sono state chiuse temporaneamente anche le uscite autostradali di Fidenza e Parma per il flusso di traffico diretto verso Milano.