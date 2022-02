In fuga dalla Polizia, imboccano via Vespucci contromano e travolgono una donna in scooter

Inseguimento con incidente intorno alle ore 16 di oggi, 14 febbraio, a Pisa. Un'auto, una Opel Corsa grigia con a bordo due persone, non si è fermata all'alt di una pattuglia della Polizia di Stato, impegnata nei consueti controlli del territorio in zona stazione, ed ha iniziato la fuga, fino a quando da via Francesco da Buti ha imboccato contromano via Vespucci travolgendo uno scooter fermo allo stop.

La donna alla guida del mezzo a due ruote era cosciente ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso, mentre i due uomini, che hanno tentato di fuggire a piedi, sono stati fermati dalla Polizia e condotti in Questura. A bordo dell'auto gli agenti hanno rinvenuto alcuni grammi di cocaina.