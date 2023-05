Investe due pedoni sui lungarni di Pisa: era ubriaco, denunciato 40enne

L'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Pisa ha denunciato ieri, 8 maggio, un 40enne di San Giuliano Terme per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali stradali gravi. Secondo quanto si apprende l'uomo, alla guida della propria autovettura, la sera del 29 aprile, si è reso responsabile di incidente stradale con l'investimento di due pedoni sui lungarni a Pisa. Dagli accertamenti urgenti eseguiti sul posto il 40enne è risultato positivo all'alcoltest per valori pari al doppio del consentito. La patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.