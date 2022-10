Investì un pedone a Santa Maria a Monte: denunciato e patente ritirata

Ritiro della patente e denuncia per lesioni personali, fuga e omissione di soccorso. I Carabinieri di Santa Maria a Monte hanno individuato il presunto responsabile di un investimento di un pedone, avvenuto in una strada del Comune circa tre settimane fa. La vittima, per fortuna, se l'era cavata con lesioni guaribili in pochi giorni.

Gli accertamenti dei militari sono avvenuti attraverso informazioni testimoniali e la visione delle immagini di videosorveglianza comunale. Individuata l'autovettura è stato poi identificato il conducente che, invece di fermarsi a prestare soccorso e attendere l'arrivo del personale delle forze di polizia, si è allontanato dal luogo del sinistro.