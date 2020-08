Marina di Pisa: incidente davanti la discoteca, ragazza investita

Resta da chiarire la dinamica dell'incidente stradale che nelle prime ore di stamani, 1 agosto, ha portato all'investimento di una ragazza pisana di 22 anni a Marina di Pisa, lungo la via Litoranea, davanti il locale notturno Pappafico. La giovane è finita in ospedale con un trauma cranico, ma fortunatemente le sue condizioni non sono gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una prima ricostruzione di quanto accaduto intorno alle 4 di mattina, secondo quanto si apprende e da confermare, parla di un tamponamento. Un'auto ne ha colpita un'altra, che si è quindi proiettata in avanti colpendo la 22enne. Sul posto sono intervenuti vari mezzi di soccorso: le ambulanze di Croce Rossa Pisa, Misericordia Pisa, Croce Rossa Centro Balneare con medico a bordo e Pubblica Assistenza Litorale Pisano. A ricevere le cure dei soccorritori, per trami indiretti cervicali, sono stati anche i tre occupanti dell'auto che ha poi ha sfortunatamente raggiunto la giovane. Ad operare per i rilievi è stata la Polizia Municipale.