Investe due studenti davanti il liceo: paura a Cascina

Un pericoloso incidente è avvenuto oggi, 23 marzo, davanti il Liceo Artistico Russoli di Cascina, in via Tosco-Romagnola. Poco prima delle ore 12.15, un giovane a bordo di una minicar ha investito due studenti della scuola, per poi colpire il cancello davanti la struttura e fuggire. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Navacchio e la Polizia Municipale di Cascina.

Delle due vittime una è stata portata in ospedale: per fortuna non sono segnalate gravi conseguenze fisiche. Tutti i tratti della vicenda, così come la dinamica, sono al vaglio della Polizia Municipale, che mantiene il riserbo sull'indagine. Agli operatori, però, è noto il nome di chi era alla guida del mezzo. Secondo i primi riscontri l'auto stava per passare sull'attraversamento pedonale davanti la scuola, quando i pedoni davanti hanno fatto segno di rallentare; l'auto però ha proseguito la sua azione, fino al primo investimento. Dopo c'è stato l'impatto con il cancello e il coinvolgimento del secondo studente.

Resta da capire adesso se si sia trattato di un gesto deliberato. Il giovane alla guida della minicar dovrà spiegare l'accaduto.