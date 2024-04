Investito mentre va in bici sulla Statale Jonica: morto 65enne del pisano

L'impatto contro la bici e la morte in galleria, in un tratto coperto breve, ma purtroppo noto, secondo i media locali, per essere pericoloso in quanto poco illuminato. Ha perso la vita così Carlo Carrai, 65enne residente a San Miniato, nel Comune di Soverato, in Calabria. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, 24 aprile, sulla strada Statale Jonica 106, nella Galleria Santicelli 1. A colpire il ciclista, secondo la ricostruzione, è stato un mezzo per la raccolta dei rifiuti. Per i rilievi e l'indagine sono competenti i Carabinieri di Soverato, con il coordinamento della Procura di Catanzaro.

Più nel dettaglio, Carlo Carrai, pensionato, frequentava da qualche tempo il catanzarese. A bordo della sua bicicletta da corsa è stato colpito dal camion all'interno della galleria. A dare l'allarme sono stati altri automobilisti. Gli accertamenti dei militari sono partiti subito, con la raccolta di testimonianze e immagini di videosorveglianza. Il conducente del mezzo, un 45enne del luogo, alcune ore dopo il sinistro, si è costituito, alla presenza del proprio avvocato. L'esatta ricostruzione dei fatti deve essere ancora accertata. Intanto l'indagine aperta è per omicidio stradale e omissione di soccorso.