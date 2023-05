Muore travolto da un'auto mentre cammina con un amico

Si chiamava Marco Burgalassi la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri sera, 15 maggio, intorno alle 21 in via Montevisi a Pontedera. L'uomo, 53 anni di Casciana Terme, stava camminando lungo la strada di campagna, poco illuminata, nei pressi del tiro a segno, insieme ad un amico, quando un'auto, una Fiat 500, lo ha travolto. All'arrivo dei soccorsi Burgalassi era già in arresto cardiaco e a nulla sono valse le operazioni di rianimazione effettuate dai sanitari del 118: per l'uomo non c'è stato niente da fare, mentre l'amico che era con lui è stato condotto in codice verde in ospedale.

"Sentite condoglianze, a nome mio e di tutta l'Amministrazione, alla famiglia e gli amici di Marco Burgalassi per la sua prematura scomparsa" scrive su Facebook il sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni.

Sul drammatico incidente sono intervenuti i Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica: il conducente del veicolo, secondo i primi accertamenti, non avrebbe visto i due uomini, probabilmente anche per l'oscurità della strada.