Muore a 28 anni in un incidente in moto in autostrada

Un incidente stradale costato la vita ad una 28enne, originaria di Lucca ma residente da tempo a Calcinaia. A perdere la vita Martina Di Domenico che si trovava in sella alla moto guidata dal fidanzato Luca Bani, 30enne di Buti, molto conosciuto a Pisa per la sua attività nel Gioco del Ponte. Il ragazzo è rimasto ferito, ma per Martina non c'è stato niente da fare. L'incidente è avvenuto ieri, 3 agosto, sull'autostrada A1 nel tratto tra Calenzano e Barberino del Mugello, direzione Bologna.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale: secondo una prima ricostruzione la moto si sarebbe scontrata con un tir.

La coppia stava andando in vacanza.



Martina Di Domenico lavorava come grafica in un'azienda di Calcinaia dopo aver frequentato l'Itis 'Marconi' di Pontedera e l'Università di Pisa.

Nella foto Martina Di Domenico (foto Facebook)