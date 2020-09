Schianto nella notte a San Piero a Grado: muore 26enne

Drammatico incidente stradale intorno all'una della notte scorsa, tra venerdì 18 e sabato 19 settembre, allo svincolo di San Piero a Grado della superstrada Fi-Pi-Li. Un ragazzo di 26 anni, Matteo Grilli di Pisa, ha perso la vita nello scontro tra due auto, un Fiat Panda e una Renault. Ferite altre 4 persone che viaggiavano a bordo dei due mezzi e che hanno riportato varie contusioni. Una delle due auto si è incendiata dopo l'impatto ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per domare le fiamme.

Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi e per ricostruire la dinamica del sinistro e il 118 con la Croce Rossa di Pisa, la Misericordia di Cascina, la Misericordia di Pisa, la Pubblica Assistenza di Pisa e la Pubblica Assistenza Litorale Pisano.

