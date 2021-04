Mezzo pesante si ribalta in Fi-Pi-Li uscita Pisa aeroporto: disagi al traffico

Disagi al traffico nel primo pomeriggio di oggi, 13 aprile, in superstrada Fi-Pi-Li. In direzione Pisa, uscita aeroporto, un mezzo pesante si è ribaltato bloccando la carreggiata e causando quindi code e rallentamenti. Secondo le prime informazioni sono rimaste coinvolte nel sinistro alcune auto, ma non ci sarebbero state gravi conseguenze per chi era alla guida delle vetture. La situazione intorno alle 16.30 è in via di risoluzione, con lo spostamento dei mezzi incidentati e la riapertura della strada.