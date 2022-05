Lajatico, drammatico incidente stradale: morta una donna

Tragico incidente stradale intorno a mezzogiorno di oggi, 11 maggio, a Orciatico, lungo la via Nuova, nel comune di Lajatico. Una donna di 57 anni, residente del Comune, ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, con l'attivazione anche dell'elisoccorso, ma per lei purtroppo non c'è stato niente da fare.

Secondo le prime informazioni non ci sono stati altri mezzi coinvolti. L'esatta dinamica resta da capire, è possibile che la vittima sia stata colta da malore. Da quanto si apprende, infatti, un ragazzo procedeva in zona con la sua macchina, ha notato l'auto incidentata che aveva preso fuoco e si è fermato, portando fuori dall'abitacolo la donna. Le condizioni sono apparse subito gravi, all'arrivo dell'automedica della Misericordia di Peccioli i sanitari hanno tentato la rianimazione, ma era già troppo tardi.