Morto 93enne investito da un'auto a Vicopisano

E' tutta da capire la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte, questa mattina 15 ottobre a Vicopisano, di un 93enne. Secondo quanto si apprende l'anziano è stato investito da un'auto in via Piave, località Cucigliana, poco prima delle 8.30. Sul posto per i soccorsi sono intervenute la Misericordia di Vicopisano e di Pontedera; purtroppo il paziente è deceduto sul posto per il trauma riportato. Alla guida della macchina una donna, trasportata in stato di shock all'ospedale in codice verde. Gli accertamenti del caso sono eseguiti dalla Polizia Municipale.