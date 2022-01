Morto in un incidente un 28enne studente universitario e combattente dei Satiri

Un tragico incidente stradale si è portato via Brenno Marani, giovane 28enne di origini romane adottato dalla città di Pisa prima come studente universitario, poi come combattente del Gioco del Ponte per i Satiri.

Lo scontro fatale, come descrive RomaToday, è avvenuto la scorsa domenica intorno alle 20.30 all'altezza del chilometro 21 della diramazione Roma nord della A1, zona Settebagni. L'esatta dinamica è al vaglio della Polizia Stradale. L'auto di Brenno è rimasta coinvolta in uno scontro con un'altra macchina seguito da una carambola contro un tir. Lui sarebbe morto nell'impatto. Ferita, ma non grave, una 28enne che viaggiava con lui.

"Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore! A 28 anni non si può morire. Brenno rimarrai eternamente nel più profondo dei nostri cuori. I tuoi compagni, Dario, il Magistrato e il tuo Capitano", è l'ultimo messaggio pubblicato ieri sulla pagina Facebook dei Satiri, che ha raccolto nei commenti le tante condoglianze da parte delle altre magistrature, amici e conoscenti.