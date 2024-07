Perde il controllo del camion e finisce fuori strada: morto

Dramma questa mattina, 22 luglio, intorno alle 9.30, in via Guerrazzi a Vicopisano, nei pressi del supermercato Penny Market. L'autista di un camion ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. All'arrivo dei soccorritori del 118 per il conducente, un uomo di 45 anni, non c'è stato niente da fare: era già morto ed è stato inutile ogni tentativo di soccorso.

Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. L'esatta dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.